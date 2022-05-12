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VÍDEO: filho de jogador do Altos chora ao ver o pai receber a camisa do Flamengo de Gabigol

Lateral Dieyson comemorou ao compartilhar a emoção do pequeno Davi: 'Ver a alegria do meu filho não tem preço'...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 17:57
O Flamengo eliminou o Altos-PI pela terceira fase da Copa do Brasil com um placar agregado de 4 a 1, mas um jogador do time piauiense, após o confronto da última quarta-feira, em Volta Redonda, conseguiu levar o seu filho às lágrimas de felicidade graças ao encontro. O jovem Davi se emocionou ao saber que o atacante do Fla deu a sua camisa ao seu pai, o lateral Dieyson, ao fim da partida no Raulino de Oliveira. Assista à reação no vídeo acima.
- O filho do nosso lateral Dieyson ficou emocionado ao saber que o papai conseguiu a camisa do Gabigol no final do jogo de ontem.
Já Dieyson, nas redes sociais, destacou: "Nunca será só futebol". GABIGOL RESPONDEU
Nesta tarde, ao ver o vídeo postado pelo Altos, o próprio Gabi utilizou o seu perfil no Twitter para deixar uma mensagem a Davi:
- Que legal, meu amigão!! Vc me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!! - escreveu Gabi.> Veja a tabela do Brasileirão
Agora o Flamengo de Gabi viajará à capital cearense para enfrentar o Ceará, neste sábado, às 16h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Altos recebe o Atlético-CE no mesmo dia, às 15h, também pela sexta rodada, mas em confronto válido pela Série C.

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