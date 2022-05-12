VÍDEO: filho de jogador do Altos chora ao ver o pai receber a camisa do Flamengo de Gabigol

O Flamengo eliminou o Altos-PI pela terceira fase da Copa do Brasil com um placar agregado de 4 a 1, mas um jogador do time piauiense, após o confronto da última quarta-feira, em Volta Redonda, conseguiu levar o seu filho às lágrimas de felicidade graças ao encontro. O jovem Davi se emocionou ao saber que o atacante do Fla deu a sua camisa ao seu pai, o lateral Dieyson, ao fim da partida no Raulino de Oliveira. Assista à reação no vídeo acima.

- O filho do nosso lateral Dieyson ficou emocionado ao saber que o papai conseguiu a camisa do Gabigol no final do jogo de ontem.

Já Dieyson, nas redes sociais, destacou: "Nunca será só futebol". GABIGOL RESPONDEU

Nesta tarde, ao ver o vídeo postado pelo Altos, o próprio Gabi utilizou o seu perfil no Twitter para deixar uma mensagem a Davi:

- Que legal, meu amigão!! Vc me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!! - escreveu Gabi.> Veja a tabela do Brasileirão