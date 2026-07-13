Com sala cheia, 38° Campeonato Estadual de Fisiculturismo tem duplo-campeão e vencedores em onze categorias

Com grande público, a trigésima oitava edição do Campeonato Estadual de Fisiculturismo aconteceu neste sábado, no Centro de Convenções de Vitória. O evento premiou diversas categorias da modalidade entre homens e mulheres e reuniu atletas de diferentes pesos.





A competição, organizada pela FCF ( Federação Capixaba de Fisiculturismo) começou de manhã, às 10h e durou a tarde inteira, terminando no início da noite. A presidente da federação, Andréa Borges, destacou as histórias dos competidores e a importância do evento para o cenário do Fisiculturismo local.





“O Campeonato Estadual é muito mais do que uma competição. É um momento de superação, disciplina e valorização do esporte. Cada atleta que sobe ao palco traz consigo uma história de esforço, persistência e compromisso com a excelência. Nossa missão é promover um evento organizado, transparente e justo, fortalecendo o fisiculturismo capixaba e oferecendo oportunidades para que nossos atletas cresçam e representem o Espírito Santo em competições nacionais e internacionais”, disse.









Entre os atletas campeões no Overall, modalidade que reúne todas os vencedores por peso e altura de uma mesma categoria, alguns competidores triunfaram em mais de uma oportunidade. Charles Souza, campeão Overall no Fisiculturismo Clássico e na modalidade Classic Physique, detalhou a preparação para o evento.





“Eu já tinha sido campeão estadual no Fisiculturismo Clássico na categoria Master em 2023. Nesse ano vencemos em seis categorias, conseguindo dois troféus no Overall. Vencer esses títulos foi uma coisa gratificante, já havia esse trabalho para chegar a este objetivo. Foram seis semanas fazendo a dieta para chegar num físico com melhor qualidade e mais densidade, sem fazer nada muito apressado. Foi um sucesso para nós”, disse.





As conquistas na etapa local alçam os atletas a torneios ainda maiores. Com o triunfo no Estadual, Charles garantiu vaga em disputas nacionais e internacionais, ainda neste ano.





“O Estadual trouxe a classificação para o Brasileiro e para o Sul-Americano, mas estamos focados agora no Brasileiro, que vai acontecer entre 15 e 16 de agosto, em Belém do Pará. Nosso alvo agora é o Campeonato Brasileiro, depois vamos pensar nos próximos passos”, completou Charles.