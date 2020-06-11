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VÍDEO: Fagner nega incômodo com volta aos treinos no Flamengo: 'Cada um tem que olhar para o seu nariz'

Lateral do Corinthians minimizou o retorno do clube carioca mais cedo do que os demais, mas pregou pensamento coletivo entre os clubes de São Paulo para todos largarem igual...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 21:51

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 21:51

Em entrevista coletiva publicada nesta quarta-feira pela Corinthians TV, o lateral Fagner minimizou a polêmica em torno da volta aos treinos do Flamengo ter acontecido antes dos demais clubes, mesmo em meio à pandemia. O foco, para ele, é o pensamento coletivo entre os times de São Paulo, para que todos recomecem ao mesmo tempo, sem que um ou outro leve vantagem.
- Não incomodou em nada, cada um tem que olhar para o seu nariz. É difícil falar em voltar ao mesmo tempo, porque o epicentro é São Paulo. É a cidade mais populosa do país, temos que tomar cuidado. Acho legal os clubes se unirem aqui. Até porque não adianta voltar antes e ficar só treinando sem direção. Determinando que tenha um retorno igual, todo mundo larga igual e isso pode fazer com que o futebol ande na mesma linha e pense no coletivo.E MAIS:Fagner aprova retorno de Jô e prega cautela na volta do futebolDiretor do Timão admite interesse em Alex Teixeira, que dá sua versãoEx-Corinthians debate racismo: 'O branco é um grande privilegiado'Em videoconferência, FPF e clubes paulistas analisam próximos passos para retorno dos treinosCorinthians é condenado a pagar Jucilei; valor ainda será calculadoLANCE! Espresso: Corinthians sonda mercado e dá sinais contraditóriosFagner minimizou volta do Fla (Foto: Rodrigo Gazzanel/RM Sports) E MAIS:

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