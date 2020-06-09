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VÍDEO: Estilo Tyson! Felipe Melo se empolga com treinamento de boxe

Zagueiro e capitão do Palmeiras publicou vídeo nas redes sociais em que trabalha golpes com a mão e deslocamento com o corpo, terminando a filmagem com um forte grito...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 18:23

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:23

Crédito: Felipe Melo encerrou com um forte grito a filmagem de seu treinamento de boxe (Reprodução/Instagram
Ainda sem previsão para retomada dos treinamentos presenciais do Palmeiras, Felipe Melo chamou atenção praticando boxe. Em suas redes sociais, o capitão do time publicou vídeo em que dá golpes com a mão e também desloca o corpo, encerrando a filmagem com um forte grito.
O volante, transformado em zagueiro nesta temporada, treina com uma pessoa usando máscara. O jogador está utilizando um shorts do Verdão e, como o elenco, trabalha fisicamente assistido á distância pela comissão técnica. Também não foi definida a volta das partidas oficiais do clube.E MAIS:Luxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Morre Ronaldo, atacante que deixou Corinthians na fila em 74Preparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosConfira o vídeo do treinamento de boxe de Felipe Melo nesta quarentena: E MAIS:

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