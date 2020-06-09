VÍDEO: Estilo Tyson! Felipe Melo se empolga com treinamento de boxe

Ainda sem previsão para retomada dos treinamentos presenciais do Palmeiras, Felipe Melo chamou atenção praticando boxe. Em suas redes sociais, o capitão do time publicou vídeo em que dá golpes com a mão e também desloca o corpo, encerrando a filmagem com um forte grito.

O volante, transformado em zagueiro nesta temporada, treina com uma pessoa usando máscara. O jogador está utilizando um shorts do Verdão e, como o elenco, trabalha fisicamente assistido á distância pela comissão técnica. Também não foi definida a volta das partidas oficiais do clube.E MAIS:Luxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Morre Ronaldo, atacante que deixou Corinthians na fila em 74Preparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosConfira o vídeo do treinamento de boxe de Felipe Melo nesta quarentena: E MAIS: