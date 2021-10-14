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VÍDEO: David Luiz dá novo passo em recuperação e se aproxima de volta no Flamengo

Aos 34 anos, zagueiro chegou ao Flamengo em setembro e só atuou em duas partidas...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 18:46

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 18:46

David Luiz deu mais uma passo na recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. No treino desta quinta-feira, o zagueiro do Flamengo fez trabalhos físicos no gramado do Ninho do Urubu, acompanhado de fisioterapeutas do clube, e atividades leves com bola. Veja no vídeo acima.
Vale lembrar que o jogo em que David Luiz se lesionou foi apenas o segundo dele com a camisa do Flamengo. O camisa 23 não atuava desde maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra, e estreou pelo Rubro-Negro pela ida da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, no Maracanã, no dia 22 de setembro. A previsão de retorno é para a última semana deste mês.
DIEGO RIBAS TREINA COM O GRUPO
Já na atividade do elenco, Diego Ribas foi a novidade. O camisa 10 participou do treino técnico-tático com os reservas (do jogo de ontem) e, em recuperação de um edema na panturrilha, pode pintar na relação de Renato Gaúcho na próxima partida. E João Gomes, baixa no último jogo por estar com febre, também treinou e ficará à disposição de Portaluppi novamente. > Veja a tabela do Brasileirão

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