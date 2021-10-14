VÍDEO: David Luiz dá novo passo em recuperação e se aproxima de volta no Flamengo

David Luiz deu mais uma passo na recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. No treino desta quinta-feira, o zagueiro do Flamengo fez trabalhos físicos no gramado do Ninho do Urubu, acompanhado de fisioterapeutas do clube, e atividades leves com bola. Veja no vídeo acima.

Vale lembrar que o jogo em que David Luiz se lesionou foi apenas o segundo dele com a camisa do Flamengo. O camisa 23 não atuava desde maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra, e estreou pelo Rubro-Negro pela ida da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, no Maracanã, no dia 22 de setembro. A previsão de retorno é para a última semana deste mês.

DIEGO RIBAS TREINA COM O GRUPO