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futebol

VÍDEO: Comemoração de Felipe Melo está em PES 2021

Será possível festejar seus gols no game usando a imitação de 'Pitbull', celebração marcante do capitão alviverde...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 16:00
Crédito: Reprodução/Konami
O ‘eFootball Pro Evolution Soccer PES 2021 Season Update’ foi lançado no último dia 15 de setembro e um dos desfalques do game produzido pela Konami é ter o Palmeiras em versão genérica.
​Agora com o nome de ‘São Paulo Barra Funda V’, o clube e a empresa japonesa ainda não entraram em um acordo para o licenciamento.
Para os fãs de games, no entanto, sempre há uma maneira de resolver essa pendência que entristece os players da franquia.A galera da equipe ‘PES Marfut‘, especializada em criação de 'Patches' para as versões do PES no PC, como faces, tattos e uniformes, deixaram o Palmeiras completo e licenciado.
Uma das novidades do ‘eFootball Pro Evolution Soccer PES 2021 Season Update’ é a comemoração do Pitbull, a mesma que Felipe Melo usa após balançar as redes adversárias.
O perfil ‘TudodePES‘ reproduziu em vídeo a comemoração do jogador fazendo gols contra o Corinthians e o Flamengo. Confira: O 'eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Season Update' está disponível com narração de Milton Leite e comentários de Mauro Beting, com versões para PC – Steam (R$ 99,90) e PlayStation 4/Xbox One (R$ 179,90).

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