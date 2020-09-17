VÍDEO: Comemoração de Felipe Melo está em PES 2021

Crédito: Reprodução/Konami

O ‘eFootball Pro Evolution Soccer PES 2021 Season Update’ foi lançado no último dia 15 de setembro e um dos desfalques do game produzido pela Konami é ter o Palmeiras em versão genérica.

​Agora com o nome de ‘São Paulo Barra Funda V’, o clube e a empresa japonesa ainda não entraram em um acordo para o licenciamento.

Para os fãs de games, no entanto, sempre há uma maneira de resolver essa pendência que entristece os players da franquia.A galera da equipe ‘PES Marfut‘, especializada em criação de 'Patches' para as versões do PES no PC, como faces, tattos e uniformes, deixaram o Palmeiras completo e licenciado.

Uma das novidades do ‘eFootball Pro Evolution Soccer PES 2021 Season Update’ é a comemoração do Pitbull, a mesma que Felipe Melo usa após balançar as redes adversárias.