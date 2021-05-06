VÍDEO: com direito a discursos de Diego e Gabigol, veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre a LDU

Apesar da dose de drama no segundo tempo, o Flamengo venceu a LDU por 3 a 2, na última terça-feira, na altitude de Quito, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. O resultado deixou o clube na liderança isolada no Grupo G e encaminhou a classificação à próxima fase do torneio. Assista aos bastidores do triunfo no vídeo acima.
Outro tema presente no vestiário foi a realização de um feito inédito pelo Flamengo: vencer as três primeiras partidas na Libertadores. Após o triunfo, o presidente Rodolfo Landim fez questão de discursar e parabenizar o elenco por quebrar mais esta escrita. Assista abaixo.+ Confira a tabela completa da Libertadores
Agora, a missão do Flamengo é pelo Carioca: o jogo de volta das semifinais contra o Volta Redonda será realizado às 21h05 deste sábado, no Maracanã. Por ter vencido a ida por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder até por três gols de diferença para garantir a vaga na decisão. O LANCE! transmite o duelo em Tempo Real.