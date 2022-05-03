VÍDEO: CBF divulga áudio do VAR de Coritiba x Fluminense com momento polêmico de cabeçada em Yago

A CBF divulgou na noite da última segunda-feira os áudios do VAR da partida entre Coritiba e Fluminense, no último domingo, no Estádio Couto Pereira. Entre as explicações estão o lance do pênalti de André que acabou na expulsão do volante e também da cabeçada de Andrey em Yago Felipe. Esse último momento gerou grande polêmica e reclamações do Tricolor à Comissão de Arbitragem.As imagens, porém, não mostram a decisão do VAR sobre o lance, apenas o momento que os árbitros da cabine começam a analisar a sequência de imagens e perguntam a Raphael Claus o que ele viu. A equipe optou por não recomendar a revisão. Pouco depois, o Coritiba chegou ao segundo gol, o de empate, com o próprio Andrey. No fim, acabou virando.
- Se jogou na área - diz um dos árbitros na análise do pedido de falta na área.
- Pode seguir, pequeno contato, mas se joga - avisa para o árbitro principal.
- Olha a cabeçada aí - avisa Claus.
- Possível cabeçada (número) 7 no 20, só um instante.
- Sigo no ao vivo, tá, Wagner? - disse um dos assistentes de vídeo para Wagner Reway, que cuidava do VAR.
- Vou colocar naquela para você ver depois se quiser
- Tá, está bom - diz Wagner Reway.
- Onde foi isso, em que momento? - questiona.
- Na entrada da área lá - diz um dos assistentes
- Foi dentro da área. Você viu a jogada entre os dois, Claus? - pergunta Wagner Reway.
- Vi cabeça com cabeça, um empurrando o outro - responde Claus.
"O Fluminense irá procurar a Comissão de Arbitragem da CBF nesta segunda feira e apresentará uma Representação/Reclamação formal no que tange a alguns lances ocorridos na partida diante do Coritiba no Couto Pereira, em especial, sobre o lance da cabeçada desferida pelo jogador do Coritiba no Yago Felipe", disse o comunicado.
No lance do pênalti, que não chegou a ser questionado pelo Flu, o VAR recomendou a revisão após André chutar a cabeça do adversário na área. Raphael Claus não havia dado falta inicialmente. O árbitro pede a identificação do atleta tricolor e avisa que vai expulsá-lo pelo segundo amarelo.