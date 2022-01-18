VÍDEO: Cano cita tranquilidade antes da estreia e ajuda aos mais novos no Fluminense

O atacante Germán Cano está cada dia mais confortável no Fluminense. Treinando com o grupo desde a última quinta-feira, quando foi anunciado, o jogador se disse tranquilo antes da estreia no Campeonato Carioca. O Flu entra em campo no Estádio Luso-Brasileiro no próximo dia 27, às 21h, contra o Bangu.

— Estou tranquilo, treinando muito bem. Quando chegar a hora de jogar é fazer da melhor maneira para o time – falou o jogador.