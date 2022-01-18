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VÍDEO: Cano cita tranquilidade antes da estreia e ajuda aos mais novos no Fluminense

Argentino iniciou os treinos com os companheiros na última quinta-feira e se prepara para iniciar a temporada pelo Flu...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 13:53

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 13:53

O atacante Germán Cano está cada dia mais confortável no Fluminense. Treinando com o grupo desde a última quinta-feira, quando foi anunciado, o jogador se disse tranquilo antes da estreia no Campeonato Carioca. O Flu entra em campo no Estádio Luso-Brasileiro no próximo dia 27, às 21h, contra o Bangu.
— Estou tranquilo, treinando muito bem. Quando chegar a hora de jogar é fazer da melhor maneira para o time – falou o jogador.
Cano assinou com o Flu por duas temporadas depois de deixar o Vasco, onde disputou a Série B em 2021. Aos 33 anos, o centroavante entra no perfil experiente e de mais qualidade traçado pela diretoria. Com a aposentadoria de Fred se aproximando, o Flu buscava um nome mais rodado para o setor.

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