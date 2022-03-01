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VÍDEO: Campeão brasileiro pelo Corinthians, Nelsinho Baptista pede calma com Vítor Pereira: 'Tem que receber apoio'

Técnico do Kashiwa Reysol, do Japão, se mostrou favorável ao movimento de treinadores estrangeiros no Brasil e citou o Flamengo como exemplo caso Vítor Pereira enfrente críticas...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 16:02

Publicado em 01 de Março de 2022 às 16:02

Treinador do primeiro título brasileiro do Corinthians, em 1990, Nelsinho Baptista, que hoje comanda o Kashiwa Reysol, do Japão, teceu sua opinião sobre o novo técnico do Timão, Vítor Pereira.> GALERIA: Veja os técnicos estrangeiros do Corinthians
Em entrevista ao portal OneFootball, Nelsinho disse que a diretoria do Timão deve dar suporte ao treinador português, e se mostrou favorável ao movimento de treinadores estrangeiros no Brasil.
- Vejo que é um profissional que logicamente tem que receber apoio. Não é o dirigente trazer e jogar ele para a torcida. Não dar condição de trabalho, de ter um elenco de qualidade. Eu não tenho esse preconceito com treinadores estrangeiros que trabalham no Brasil. Eu trabalho fora do Brasil também. Sou aceito e reconhecido aqui, mas tenho apoio aqui. O Vítor, que está chegando agora, o dirigente não pode deixar ele e a torcida. Porque o torcedor é paixão, principalmente no Corinthians, eles falam "um bando de loucos" - disse o técnico do Kashiwa Reysol.
- Não pode deixar um resultado abalar. Não pode deixar acontecer, por exemplo, no Flamengo está tendo uma pressão. Até agora, a diretoria está tranquila. É o que tem que acontecer com o treinador no Corinthians também - concluiu o treinador.

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