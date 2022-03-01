VÍDEO: Campeão brasileiro pelo Corinthians, Nelsinho Baptista pede calma com Vítor Pereira: 'Tem que receber apoio'

- Vejo que é um profissional que logicamente tem que receber apoio. Não é o dirigente trazer e jogar ele para a torcida. Não dar condição de trabalho, de ter um elenco de qualidade. Eu não tenho esse preconceito com treinadores estrangeiros que trabalham no Brasil. Eu trabalho fora do Brasil também. Sou aceito e reconhecido aqui, mas tenho apoio aqui. O Vítor, que está chegando agora, o dirigente não pode deixar ele e a torcida. Porque o torcedor é paixão, principalmente no Corinthians, eles falam "um bando de loucos" - disse o técnico do Kashiwa Reysol.