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[VÍDEO]: Besiktas anuncia Miralem Pjanic, ex-Barcelona, como novo reforço

Anúncio do jogador bósnio ex-Barcelona e Juventus no clube turco foi feito em brincadeira com jogos de futebol como FIFA e Football Manager...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 14:52
Nesta quinta-feira, o Besiktas anunciou a contratação do meio-campista Miralem Pjanic, que chegou na Turquia por empréstimo do Barcelona. O jogador bósnio foi anunciado pelo clube em uma brincadeira com os jogos FIFA e Football Manager.

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