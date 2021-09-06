[VÍDEO]: Besiktas anuncia Miralem Pjanic, ex-Barcelona, como novo reforço

Nesta quinta-feira, o Besiktas anunciou a contratação do meio-campista Miralem Pjanic, que chegou na Turquia por empréstimo do Barcelona. O jogador bósnio foi anunciado pelo clube em uma brincadeira com os jogos FIFA e Football Manager.
Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 14:52
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