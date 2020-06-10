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futebol

VÍDEO: Barcelona treina forte visando retorno do Espanhol

Time catalão volta ao campeonato no sábado, contra o Mallorca, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 19:22

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 19:22

Com o Campeonato Espanhol marcado para retornar nesta quinta-feira, os clubes dão o último gás nos treinamentos antes da bola voltar a rolar. O Barcelona só entra em campo no sábado, contra o Mallorca, fora de casa. O time de Quique Setién é o líder da La Liga e tenta o terceiro título consecutivo.
Na Ciutat Esportiva Joan Gamper, o centro de treinamentos dos Blaugranas, a preparação segue a todo vapor em busca de uma vitória na volta após a pandemia de coronavírus.Messi durante treino do Barcelona (Foto: Miguel Ruiz / Barcelona) E MAIS:

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