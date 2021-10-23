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VÍDEO: Barcelona e Real Madrid disputam primeiro El Clásico desde a saída de Lionel Messi

Confronto entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo, será o primeiro a ser disputado desde a saída de Messi do Barça...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 12:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 12:00

Barcelona e Real Madrid se enfrentarão, às 11:15h (de Brasília) deste domingo pela primeira vez desde a saída de Lionel Messi do Barça. Relembre, em vídeo, como foi o último 'El Clásico' antes da estreia do craque argentino no clube catalão.

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