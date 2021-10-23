VÍDEO: Barcelona e Real Madrid disputam primeiro El Clásico desde a saída de Lionel Messi

Barcelona e Real Madrid se enfrentarão, às 11:15h (de Brasília) deste domingo pela primeira vez desde a saída de Lionel Messi do Barça. Relembre, em vídeo, como foi o último 'El Clásico' antes da estreia do craque argentino no clube catalão.
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