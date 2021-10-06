VÍDEO: assista aos gols do massacre do Flamengo sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil Sub-17

O Flamengo atropelou o Palmeiras na visita dos paulistas à Gávea, na última terça-feira, em duelo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. O time Mario Jorge goleou por nada mais nada menos que 7 a 3, contando com quatro gols da joia Matheus França. Assista a todos os gols no vídeo acima.