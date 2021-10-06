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VÍDEO: assista aos gols do massacre do Flamengo sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil Sub-17

Com quatro gols, Matheus França foi o destaque do sub-17 do Fla na goleada por 7 a 3
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 12:42

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 12:42

O Flamengo atropelou o Palmeiras na visita dos paulistas à Gávea, na última terça-feira, em duelo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. O time Mario Jorge goleou por nada mais nada menos que 7 a 3, contando com quatro gols da joia Matheus França. Assista a todos os gols no vídeo acima.
Atual campeão brasileiro da categoria, derrotando o Vasco na final em agosto, o Flamengo vai ao Allianz Parque na próxima quarta-feira, às 17h, para o jogo de volta - que passa a ter um quê de protocolar.
> Flamengo joga hoje! Veja a tabela do Brasileirão

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