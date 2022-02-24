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futebol

VÍDEO: assista aos gols do Flamengo na vitória sobre o Botafogo

Clássico encerrou a 8ª rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos, e contou com gols de Pedro, Gabigol e Arrascaeta
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Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 00:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 00:19
O Flamengo venceu e convenceu no clássico contra o Botafogo, em duelo que encerrou a 8ª rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A vitória por 3 a 1 contou com gols de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Assista acima ao gol do uruguaio, responsável por finalizar o placar de um embate de amplo domínio rubro-negro.
Se o de Arrascaeta foi uma pintura, o de Gabi não ficou muito para trás. O camisa 9 ganhou na velocidade, no corpo e recebeu de Lázaro antes de marcar de direita, pouco antes do intervalo. Veja abaixo:> ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo
Quem inaugurou o marcador foi o centroavante Pedro, que recebeu de Arrascaeta e balançou a rede no Niltão. Confira o lance: > Veja e simule a tabela do Cariocão

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