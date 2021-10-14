VÍDEO: assista aos gols da vitória do Flamengo diante do Juventude

O Flamengo não tomou conhecimento do Juventude e, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, teve um início arrasador e venceu por 3 a 1, com gols marcados por Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, sendo esse último uma pintura de falta, encerrando um jejum do clube de mais de três anos. Assista aos lances no vídeo acima.
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Com o resultado, o Flamengo alcançou os 45 pontos na competição. A noite só não foi perfeita pois o líder Atlético-MG venceu de virada o Santos, mantendo os 11 pontos de distância.