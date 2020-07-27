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VÍDEO: Após vitória, técnico do Coritiba fala em valorização do feito contra o 'bem treinado' Cianorte

Eduardo Barroca fez elogios ao time do interior paranaense e entende que contexto da partida acabou levando o confronto a ter placar menos elástico do que sugeria...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:35
Apesar da vantagem pensando na vaga a decisão do Campeonato Paranaense ter sido consideravelmente diminuída frente ao Cianorte após estar vencendo por 3 a 0, o técnico do Coritiba, Eduardo Barroca, não marcou suas declarações pós-jogo por um possível sentimento de lamentação e/ou irritação.
Para ele, o contexto em que a partida se desenvolveu explicam um pouco o resultado final de 3 a 2 que colocaram o time do interior a uma vitória simples no Couto Pereira de levar a disputa de jogar a final do estadual para as penalidades.

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