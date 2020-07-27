VÍDEO: Após vitória, técnico do Coritiba fala em valorização do feito contra o 'bem treinado' Cianorte

Apesar da vantagem pensando na vaga a decisão do Campeonato Paranaense ter sido consideravelmente diminuída frente ao Cianorte após estar vencendo por 3 a 0, o técnico do Coritiba, Eduardo Barroca, não marcou suas declarações pós-jogo por um possível sentimento de lamentação e/ou irritação.

Para ele, o contexto em que a partida se desenvolveu explicam um pouco o resultado final de 3 a 2 que colocaram o time do interior a uma vitória simples no Couto Pereira de levar a disputa de jogar a final do estadual para as penalidades.