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VÍDEO: André analisa adaptação do Fluminense na altitude; veja como foi o primeiro treino na Colômbia

Tricolor estreia na Libertadores nesta terça-feira diante do Millonarios, em Bogotá, na altitude de 2.552 metros acima do nível do mar...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 15:40
Depois de vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro, o Fluminense embarcou para a Colômbia e realizou, no último domingo, o primeiro treinamento no país. A atividade foi no El Campincito, campo anexo ao Estádio El Campín, onde a equipe fará a estreia na Libertadores nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Millonarios, pela ida da segunda fase. À "FluTV", o volante André falou sobre a adaptação.
— O treino foi pra dar uma soltada, tirar a viagem das costas, conhecer o clima, ver se a altitude vai atrapalhar muito. Teve o treino hoje (domingo) e amanhã (segunda) para na terça chegarmos preparados. Senti um pouco o vento e o frio. É normal, foram seis horas de viagem. Mas creio que nosso time já está se adaptando bem para chegar na hora e fazer uma grande partida – disse o jogador.

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