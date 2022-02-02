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VÍDEO: Abel elogia Água Santa contra o Palmeiras: 'Nos deram mais trabalho que times da Série A'

Mesmo com jogo duro do rival de Diadema, treinador enfatizou que é 'contra adversários mais humildes que se prepara para duelos mais difíceis'...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 00:18

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2022 às 00:18
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