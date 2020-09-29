VÍDEO: A emocionante história de Stefany Krebs e Cristiane

Conheça a história de Stefany Krebs, jogadora do Palmeiras, e a relação dela com a atacante Cristiane, do Santos e da Seleção Brasileira. Confira no vídeo desta semana do Nossas Palestrinas:
Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:13
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