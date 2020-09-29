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VÍDEO: A emocionante história de Stefany Krebs e Cristiane

Saiba qual é a ligação da jogadora do Palmeiras com a atacante do Santos e do Brasil e como ela ajudou a Seleção Brasileira feminina de futsal de surdos a ser campeã mundial...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:13
Crédito: A relação de Stefany com Cristiane (Divulgação
Conheça a história de Stefany Krebs, jogadora do Palmeiras, e a relação dela com a atacante Cristiane, do Santos e da Seleção Brasileira. Confira no vídeo desta semana do Nossas Palestrinas:

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