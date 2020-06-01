VidasNegrasImportam: Vasco se manifesta em meio a protestos

O Vasco fez jus à história e entrou na briga pelo que acha correto. Em meio às manifestações deste domingo, por valorização da democracia no país, e, especificamente na cidade do Rio, contra a morte de jovens negros pelo poder público, o clube fez muito, mesmo que de forma simples: publicou a hashtag #VidasNegrasImportam no perfil oficial do clube no Twitter.
A publicação está relembrando outra, de 31 de março de 2019, na qual o clube exalta a democracia brasileira por meio de um vídeo da música "O bêbado e a equilibrista". Tal canção, composta pelo recém-falecido vascaíno Aldir Blanc e pelo eterno parceiro João Bosco, este rubro-negro, é considerada um hino da democracia e dos direitos civis contra o que pregava a ditadura militar iniciada no país em 1964 e que durou até 1985.#VidasNegrasImportam https://t.co/4WtbL1cADZ— Vasco (de ?) (@VascodaGama) May 31, 2020 Confira a letra de "O bêbado e a equilibrista":
Caía a tarde feito um viadutoE um bêbado trajando luto me lembrou CarlitosA lua, tal qual a dona de um bordelPedia a cada estrela fria um brilho de aluguel
E nuvens lá no mata-borrão do céuChupavam manchas torturadasQue sufocoLoucoO bêbado com chapéu-cocoFazia irreverências milPra noite do BrasilMeu Brasil
Que sonha com a volta do irmão do HenfilCom tanta gente que partiuNum rabo de fogueteChoraA nossa Pátria mãe gentilChoram Marias e ClarissesNo solo do Brasil
Mas sei que uma dor assim pungenteNão há de ser inutilmenteA esperançaDança na corda bamba de sombrinhaE em cada passo dessa linhaPode se machucar
AzarA esperança equilibristaSabe que o show de todo artistaTem que continuarE MAIS:Em nota, clubes e FERJ reiteram apoio a profissionais médicos e questionam notificação da CREMERJCorrida contra o tempo: Vasco busca renovação com Ricardo GraçaSilvio Luiz relembra bronca com Edmundo: 'Chamei de cafajeste e não narrava o nome dele' E MAIS: