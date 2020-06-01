VidasNegrasImportam: Vasco se manifesta em meio a protestos

Crédito: A torcida do Vasco se orgulha da história do clube ser ligada às causas sociais (Paulo Fernandes/ VASCO

O Vasco fez jus à história e entrou na briga pelo que acha correto. Em meio às manifestações deste domingo, por valorização da democracia no país, e, especificamente na cidade do Rio, contra a morte de jovens negros pelo poder público, o clube fez muito, mesmo que de forma simples: publicou a hashtag #VidasNegrasImportam no perfil oficial do clube no Twitter.

A publicação está relembrando outra, de 31 de março de 2019, na qual o clube exalta a democracia brasileira por meio de um vídeo da música "O bêbado e a equilibrista". Tal canção, composta pelo recém-falecido vascaíno Aldir Blanc e pelo eterno parceiro João Bosco, este rubro-negro, é considerada um hino da democracia e dos direitos civis contra o que pregava a ditadura militar iniciada no país em 1964 e que durou até 1985.#VidasNegrasImportam https://t.co/4WtbL1cADZ— Vasco (de ?) (@VascodaGama) May 31, 2020 Confira a letra de "O bêbado e a equilibrista":

Caía a tarde feito um viadutoE um bêbado trajando luto me lembrou CarlitosA lua, tal qual a dona de um bordelPedia a cada estrela fria um brilho de aluguel

E nuvens lá no mata-borrão do céuChupavam manchas torturadasQue sufocoLoucoO bêbado com chapéu-cocoFazia irreverências milPra noite do BrasilMeu Brasil

Que sonha com a volta do irmão do HenfilCom tanta gente que partiuNum rabo de fogueteChoraA nossa Pátria mãe gentilChoram Marias e ClarissesNo solo do Brasil

Mas sei que uma dor assim pungenteNão há de ser inutilmenteA esperançaDança na corda bamba de sombrinhaE em cada passo dessa linhaPode se machucar