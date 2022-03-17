Vidal no Flamengo? Marcos Braz abre o jogo após chileno reforçar o desejo em atuar no clube

Além da apresentação de Pablo, o terceiro reforço do Flamengo na temporada, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, também assumiu o microfone, nesta quinta-feira, para responder a perguntas de jornalistas na primeira entrevista coletiva no Ninho do Urubu após a pandemia. As anteriores vinham sendo realizado de forma virtual.

Como era de se esperar, os principais assuntos abordados com o dirigente se deram acerca do mercado rubro-negro. Bruno Spindel, diretor executivo da pasta, também estava à disposição de perguntas.

Arturo Vidal, que recentemente reforçou o seu desejo de jogar no Flamengo, mesmo tendo contrato em vigência com a Inter de Milão, virou pauta. Braz disse que "não há nada".

- É um jogador de altíssimo nível, mas não tem absolutamente nada. Não teve nenhum contato direto, aliás, geralmente, quando vamos fazer uma investida mais firme, sempre entramos em contato com agente em paralelo. Em relação ao Vidal, ainda não tivemos absolutamente nada, acompanhamos nas redes sociais, até pelo tamanho do atleta, mas não há nada - falou o VP, completando:

- Pelo tamanho do jogador, pela forma que ele se expressou, o Flamengo sempre fica agradecido por esses atos, mas o que posso falar é que, hoje, não há absolutamente nada. Tem jornalista que tem dificuldade de entender isso. Há momento, de fato, que não estamos em cima do jogador (sem especificar), não que não estejamos procurando, mas de repente vira a chave, o jogador muda a avaliação, o próprio dirigente solta o jogador, e as coisas acontecem.

Aos 34 anos e com passagens por Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Barcelona e Juventus, Arturo Vidal tem contrato com a Inter de Milão até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada - o que não deve acontecer, contudo.