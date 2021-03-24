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Vidal manda mensagem a Isla e reforça desejo em jogar no Flamengo: 'Um dia espero ter a chance'

Lateral chileno participa de programa da ESPN, recebe mensagem do volante da Inter de Milão e revela: 'Já faz dois anos que ele quer jogar'...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 19:42
Crédito: Reprodução/Twitter
A vontade do volante Arturo Vidal em jogar pelo Flamengo não é mais segredo para ninguém. Nos últimos anos, o chileno já fez postagens nas redes sociais e deixou claro o carinho pelo clube carioca. Nesta semana, ele aproveitou a participação do amigo Maurício Isla, lateral-direito do Rubro-Negro, no programa 'Resenha ESPN' para reforçar ainda mais o desejo.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no Flamengo- Queria mandar para você muita saúde, muitas bênçãos aqui da Itália. Sabe tudo o que passamos juntos este ano. E estou feliz que você vista a camisa mais importante da América do Sul, como é a do Flamengo. Amo muito você. Um dia espero ter a chance que você está tendo. É isso, um grande beijo. Muitas bênçãos! E aproveite ao máximo tudo o que está vivendo. Você merece.
+ Flamengo iniciou conversas para contratar Vidal, diz jornal italiano
Em seguida, foi a vez de Isla responder o companheiro de seleção chilena e ex-companheiro de Juventus. Segundo o lateral, Vidal já fala sobre o Flamengo há dois anos e teria uma 'coroação' na carreira ao jogar pelo clube rubro-negro.
- Sim, já faz dois anos que ele quer jogar, ele sempre fala que gosta do Flamengo. Ele gosta dos torcedores, ele gosta do Brasil. Creio que não faltam palavras pra falar dele e toda sua carreira, de tudo que fez. Creio que vir para o Flamengo seria coroação de uma incrível carreira, e com certeza os torcedores, quando Arturo Vidal chegar no Maracanã, vão gostar muito mais dele.
+ Confira a tabela do Campeonato Carioca
Atualmente na Inter de Milão, Vidal está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho e tem futuro indefinido para a próxima temporada. Em seu primeiro ano na Inter, que o paga um salário acima de R$ 2 milhões por mês, Arturo entrou em campo em 33 oportunidades, marcou dois gols e deu uma assistência.

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