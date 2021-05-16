Vidal inclui o Flamengo na lista dos quatro times que deseja defender quando deixar a Europa

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O namoro entre Arturo Vidal e Flamengo é antigo e ganhou mais um capítulo nesta semana. Em entrevista ao canal TNT Sports Chile, o volante chileno voltou a exaltar a grandeza do clube e explicou como desenvolveu esta ligação com o Rubro-Negro.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no século- Estive com o Renato Augusto, que me contou tudo sobre o Flamengo. Depois com o Rafinha. Gonzalo Fierro também esteve lá. No Brasil, o time mais forte é o Flamengo. Falei com o Isla antes dele assinar, conversei com os líderes.

Atualmente na Inter de Milão, Vidal atuou com Renato Augusto no Bayer Leverkusen. Depois, foi parceiro de Rafinha no Bayern de Munique. O atleta de 33 anos já havia declarado o desejo de jogar pelo Rubro-Negro em outras ocasiões, mas disse que também tem outros clubes em mente.

- Quando eu voltar para a América do Sul tenho o sonho de jogar pelo Flamengo e pelo Colo Colo. O Boca Juniors acompanho muito, gosto de como eles jogam, as pessoas são muito apaixonadas. Gary (Medel) já me falou. O América do México também. Espero que isso me dê a oportunidade de jogar em um. Agora quero continuar aqui para ganhar a Champions League.

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