Vidal é multado pela Inter de Milão por declarar desejo de jogar no Flamengo, diz imprensa italiana

A Inter de Milão não gostou das recentes declarações de Arturo Vidal sobre seu desejo de jogar pelo Flamengo. De acordo com a Sky Sports, da Itália, o chileno, que tem contrato com o clube italiano até o fim da temporada, foi multado pela Inter.> Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal

Por ainda ser jogador da Inter de Milão, o clube não achou uma boa atitude declarar o desejo de jogar por outro time, visto que havia possibilidade de renovação de vínculo. Agora, a imprensa italiana diz que o técnico Simone Inzaghi não tem o interesse de contar com o jogador para a próxima temporada.

Em junho deste ano, quando se encerra o contrato com a Inter de Milão, Vidal ficará livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. Em entrevista à TNT Sports do Chile, o jogador revelou o carinho pelo clube carioca.

- Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá - disse Vidal.