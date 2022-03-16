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Vidal é multado pela Inter de Milão por declarar desejo de jogar no Flamengo, diz imprensa italiana

Com contrato até o fim da atual temporada, o meia chileno revelou seu grande interesse em atuar pelo clube carioca
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 14:02

Publicado em 16 de Março de 2022 às 14:02

A Inter de Milão não gostou das recentes declarações de Arturo Vidal sobre seu desejo de jogar pelo Flamengo. De acordo com a Sky Sports, da Itália, o chileno, que tem contrato com o clube italiano até o fim da temporada, foi multado pela Inter.> Manchester City está disposto a pagar o maior salário da Premier League para Haaland, diz jornal
Por ainda ser jogador da Inter de Milão, o clube não achou uma boa atitude declarar o desejo de jogar por outro time, visto que havia possibilidade de renovação de vínculo. Agora, a imprensa italiana diz que o técnico Simone Inzaghi não tem o interesse de contar com o jogador para a próxima temporada.
Em junho deste ano, quando se encerra o contrato com a Inter de Milão, Vidal ficará livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. Em entrevista à TNT Sports do Chile, o jogador revelou o carinho pelo clube carioca.
- Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá - disse Vidal.
Crédito: ArturoVidaltemointeresseematuarpeloFlamengo(Reprodução/Twitter

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