Vidal, da Inter de Milão, declara amor ao Flamengo e diz ter 'objetivo claro': 'Ganhar tudo com o clube'

Não é de hoje que Arturo Vidal demonstra carinho pelo Flamengo. Nesta segunda-feira (14), o meia chileno voltou a declarar o desejo de atuar pelo clube da Gávea, e foi ainda mais firme em suas palavras. Em entrevista ao canal TNT Sports, do Chile, Vidal afirmou que tem um 'objetivo claro': 'ganhar tudo pelo Flamengo', ressaltando o sonho que seria vencer a Copa Libertadores. Veja abaixo o que Vidal afirmou!- O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante - disse Vidal. Aos 34 anos e com passagens por Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Barcelona e Juventus, Arturo Vidal tem contrato com a Inter de Milão até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada - o que não deve acontecer, contudo.
No Flamengo - 'o melhor da América do Sul', segundo o meia -, Vidal tem o amigo Isla, companheiro de seleção chilena. Os dois costumam falar sobre o clube, e Arturo reforçou o desejo de atuar pelo clube da Gávea. Veja outras respostas do meia.
- O 'Huaso' (Isla) me falou sobre o mundo do Flamengo, assim como Rafinha e Renato (Augusto). Isso me dá vontade de ir. O 'Huaso' está lá, jogando e sentindo o que eu gostaria de experimentar. Aconselhei o 'Huaso' que ele tinha que ir e ser importante. O pessoal do Flamengo me perguntou sobre ele e eu o recomendei. Ele se saiu muito bem.
- Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá.