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Vida nova aos 'patinhos feios': como Ramon Menezes recuperou atletas

Antes auxiliar-técnico, o treinador do Vasco fez Henrique, Fellipe Bastos e Bruno César passarem de criticados a valorizados. Três jogadores com espaço no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 07:30

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ainda é início de Campeonato Brasileiro, mas o trabalho de Ramon Menezes já tem virtudes evidentes que confirmam feitos vistos nos jogos-treino e ainda no Estadual. Uma das características mais peculiares do Vasco, agora, é o renascimento de jogadores até então subutilizados.O caso de maior inversão de papéis foi o de Fellipe Bastos. O volante nem havia jogado até a efetivação. O treinador não só colocou o meio-campista de volta aos planos como fez dele titular. E ele recompensou com gols e assistência.
O caso de Henrique passa pelo aspecto tático. O lateral-esquerdo, mesmo titular desde o início do ano, é dos mais criticados pela torcida. O que fez o comandante: determinou que a primeira, a segunda e a terceira funções do jogador de 26 anos fosse defender. Apenas eventualmente ele sobe ao ataque.
Henrique se afirmou e satisfez tanto o treinador que a estreia do jogador contratado para disputar a posição com ele foi noutra posição. Neto Borges entrou no segundo tempo da partida contra o São Paulo, no último domingo, mas atuou junto ao atleta revelado em São Januário.
- Acho que a disputa de posição tem que ser saudável, tem que haver respeito. O Henrique é grande profissional, tem muito tempo de casa e vai me passar as coordenadas. Não há facilitador. Tenho que respeitar, procurar meu espaço. Tem que ser uma competição, mas saudável - entende Neto Borges.
Outro que ganhou vida nova com Ramon Menezes foi Bruno César. O meia, que estava afastado e retornou ao elenco principal durante a paralisação do calendário do futebol, está sendo valorizado pelo treinador. Só não esteve nos dois últimos jogos porque foi diagnosticado com Covid-19.

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