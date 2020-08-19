Vida nova aos 'patinhos feios': como Ramon Menezes recuperou atletas

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Ainda é início de Campeonato Brasileiro, mas o trabalho de Ramon Menezes já tem virtudes evidentes que confirmam feitos vistos nos jogos-treino e ainda no Estadual. Uma das características mais peculiares do Vasco, agora, é o renascimento de jogadores até então subutilizados.O caso de maior inversão de papéis foi o de Fellipe Bastos. O volante nem havia jogado até a efetivação. O treinador não só colocou o meio-campista de volta aos planos como fez dele titular. E ele recompensou com gols e assistência.

O caso de Henrique passa pelo aspecto tático. O lateral-esquerdo, mesmo titular desde o início do ano, é dos mais criticados pela torcida. O que fez o comandante: determinou que a primeira, a segunda e a terceira funções do jogador de 26 anos fosse defender. Apenas eventualmente ele sobe ao ataque.

Henrique se afirmou e satisfez tanto o treinador que a estreia do jogador contratado para disputar a posição com ele foi noutra posição. Neto Borges entrou no segundo tempo da partida contra o São Paulo, no último domingo, mas atuou junto ao atleta revelado em São Januário.

- Acho que a disputa de posição tem que ser saudável, tem que haver respeito. O Henrique é grande profissional, tem muito tempo de casa e vai me passar as coordenadas. Não há facilitador. Tenho que respeitar, procurar meu espaço. Tem que ser uma competição, mas saudável - entende Neto Borges.