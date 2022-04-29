Victor Sá fala de primeira atuação no Brasileirão e revela meta individual no Botafogo: 'Participações em gols'

- Sem sombra de dúvida. O método de trabalho é um método que eu já estava acostumado, principalmente essa questão de cobrar intensidade nos treinos. A filosofia do trabalho europeu é algo que vivi muito na Áustria e, principalmente, na Alemanha com os técnicos que trabalhei. Foi algo que levei em conta ao voltar para o Brasil. Quando soube que o Botafogo estava encaminhado com Luís Castro, foi algo que me ajudou a vir. O projeto era muito bacana, mas o fato de ter um técnico que eu sabia que bateria com meu estilo de jogo é algo que facilita, e a adaptação fica ainda mais fácil.APOIO DA TORCIDA- Foi importante essa semana cheia para trabalhar para entender cada vez mais o jeito do Luis Castro. Sobre a torcida, não tenho nem o que falar. Fico muito feliz com o que está acontecendo nessa fase do Botafogo e como a torcida vem comprando tudo isso. Esgotaram os ingressos quatro dias antes do jogo. Feliz e animado demais. Estamos muito focados para o jogo de domingo. Queremos muito essa primeira vitória diante dos nossos torcedores.LOGÍSTICA- Em relação à logística, a gente faz uma viagem de três horas para jogar no Ceará, na volta não temos muito tempo para treinar. É difícil, mas tenho certeza que, com o time que temos, tudo vai dar certo nessa temporada.INÍCIO DO TRABALHO- Por mais que todos entendam que é um projeto que está começando, se a gente não vencer vai ter cobrança. Então tendo vitórias e essa confiança, vai dando ainda mais tranquilidade para trabalhar. Esses resultados positivos que tivemos dão mais confiança ao grupo.ENTROSAMENTO- O entrosamento está vindo no dia a dia. Fora de campo também, já tenho amizade com os jogadores. Dentro de campo estamos nos conhecendo no dia a dia, as características de cada um. Eles também estão me conhecendo. O entrosamento com o tempo vai melhorar cada vez mais.CARACTERÍSTICAS- Desde que cheguei aqui, as pessoas podem ver que sou um jogador do um contra um. Foi assim que me destaquei na Europa por saber esse momento de tomar decisões, no momento de tentar o um contra um ou dar o passe para o companheiro. Sempre tento tomar a melhor decisão para ajudar a equipe.- Sou um jogador polivalente. Hoje no futebol moderno, se você joga em mais de uma posição, é algo que faz você sair na frente. Eu gosto muito de jogar na ponta esquerda, mas já joguei na direita, por dentro do campo, como segundo atacante também. São posições que eu entendo. Hoje o Mister Luis Castro vem pedindo para eu jogar aberto na esquerda para atacar o espaço, fazer a diagonal.LESÃO NO TORNOZELO- Cada vez melhor, venho trabalhando com a fisioterapia, e graças a Deus está cada vez melhor.