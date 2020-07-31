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Victor Luis pode reestrear pelo Botafogo no amistoso contra o Flu

Lateral-esquerdo recém-chegado ao Alvinegro pode ser testado, neste sábado, no jogo contra o Tricolor que visa a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 15:04
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O lateral-esquerdo Victor Luis pode fazer sua reestreia, neste sábado, pelo Botafogo. O jogador recém-contratado deve estar no time do técnico Paulo Autuori que vai disputar amistoso contra o Fluminense,no Nilton Santos. Será a segunda passagem do atleta pelo clube.
Entre os anos de 2016 e 2017, Victor Luis fez 83 jogos com a camisa alvinegra. Foram 38 vitórias, 19 empates e 26 derrotas. No primeiro ano, 56% dos pontos do Glorioso nas competições foram conquistados com o jogador em campo, em um total de 26 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 8 derrotas.
Em 2017, o lateral foi essencial para Botafogo em uma das melhores campanhas da equipe na história da Libertadores. Ele atuou em 13 das 14 partidas do time que chegou nas quartas de finais do torneio.Neste mesmo ano, a equipe chegou também a semifinal da Copa do Brasil.
O Alvinegro chegou a tentar a compra dos direitos de Victor, mas não chegou a um acerto com o Palmeiras à época. Em 2020, o lateral atuou em seis partidas oficiais pela equipe alviverde no Campeonato Paulista. Por lá, obteve algumas marcas expressivas. No ataque, foram 57% de finalizações certas na direção do gol, além 95% de acertos em tentativas de cruzamento. No setor defensivo, foram quatro jogos sem sofrer gols, com média de 1,3 desarmes por jogo.

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