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Victor Luís incentiva Babi antes de jogo do Botafogo: 'Ralou pra c... para estar aqui'

Lateral-esquerdo 'pilha' atacante antes de estreia do camisa 9 no Campeonato Brasileiro; jogador marcou o gol do Alvinegro contra o Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 16:23

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:23

Crédito: Reprodução/BotafogoTV
Victor Luís chegou no Botafogo há pouco tempo, mas já se coloca como um líder aos jogadores mais jovens. Na partida contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, o lateral-esquerdo foi um dos principais responsáveis por incentivar Matheus Babi antes da entrada no Estádio Abi Chedid.
- Ralou para c... para estar aqui, irmão. Chegou, irmão. Chegou sua oportunidade. Vai firme, luta por ela - afirmou o camisa 6.
Matheus Babi, inclusive, foi um dos protagonistas da partida. O camisa 9 marcou o gol do Botafogo no empate diante do massa-bruta. Em entrevista à "BotafogoTV", o atacante analisou o duelo.
- Meu primeiro Brasileiro, jogo fora de casa é sempre difícil... Graças a Deus pude ajudar a equipe. O passe do Guilherme e fui feliz na finalização. No primeiro tempo a gente teve uns pequenos vacilos, no segundo tempo o professor Paulo corrigiu e conseguimos o empate - disse.
O atacante também elogiou o apoio dos torcedores nas redes sociais. Na ausência de Pedro Raul, diagnosticado com o novo coronavírus, Matheus Babi assumiu a responsabilidade de ser o atacante titular do Botafogo.
- A torcida está me abraçando, estou fazendo meu papel dentro de campo e estão sempre me apoiando nas redes sociais. A dancinha (comemoração do gol) eu e Nazário temos uma brincadeira, aí fizemos isso no gol.

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