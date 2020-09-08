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Victor Luis é liberado pelo departamento médico do Botafogo e poderá jogar contra o Athletico-PR

Recuperado de uma cirurgia de apendicite, o lateral esquerdo deve voltar à equipe titular nesta quarta, na Arena da Baixada, às 17h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 19:49
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Recuperado de uma cirurgia de apendicite, o lateral esquerdo Victor Luis foi liberado pelo departamento médico do Botafogo e poderá jogar contra o Athletico-PR, nesta quarta, às 17h30, na Arena da Baixada, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
Com isso, o retorno do jogador à equipe titular vai depender do técnico Paulo Autuori, que enfrentava um problema para definir quem seria o titular da posição no duelo contra o Furacão. Na segunda, foi constatada uma lesão na coxa esquerda de Guilherme Santos, e o treinador só tinha as opções do jovem Hugo, da base, e Rafael Forster, que poderia jogar improvisado na lateral.
Por outro lado, o comandante do time de General Severiano não poderá contar com os atacantes Pedro Raul e Luis Henrique, que ficaram de fora do último jogo contra o Corinthians, e não viajaram com o grupo para Curitiba. O ataque deve ser formado pelo marfinense Salomon Kalou e Matheus Babi.
Além de Victor Luís, o Botafogo poderá contar com o colombiano Carlos Rentería, que foi regularizado e teve seu nome divulgado no Boletim informativo diário (BID) da CBF. Ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Alvinegro e será uma das opções no banco de reservas.
Neste sentido, a equipe deve ir a campo com a seguinte escalação: Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Kalou e Matheus Babi.

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