Victor Luís é alvo do Cruzeiro, segundo Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras

-O Cruzeiro tem uma boa relação recente com o Palmeiras tendo em vista os empréstimos do Jean e do Angulo. Eles perguntaram sobre o Victor Luis. Eles tem uma ideia de negócio, o empréstimo sem custos, que, por enquanto, preferimos esperar-disse o dirigente. Victor, de 26 anos, já havia sido sondado pelo Atlético-MG, no início do ano, mas o Palmeiras não aceitou fazer negócio. Agora, a Raposa busca reforçar uma posição carente no elenco o os responsáveis pelo futebol do clube, Ricardo Drubscky e o diretor técnico Deivid conversaram com Anderson Barros a respeito do jogador palmeirense. Pai e empresário de Victor, Eraldo Zamblauskas, disse não saber de nada sobre um possível negócio com o time celeste. Victor Luís também falou recentemente ao canal Nosso Palestra e comentou da concorrência no Palmeiras pela titularidade na lateral-esquerda, que anda muito forte. O Verdão conta também para a posição com Matías Viña, Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, e Lucas Esteves, de 19 anos.E MAIS:Zagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinarRogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeLANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19-É ruim para caramba ter muito jogador na posição. Pelo amor de Deus. Mas sabemos que futebol é assim. Somos felizes por sabermos que tem muita qualidade em uma posição. Naturalmente, é bom para o Palmeiras ter diversas opções para poder utilizar, dependendo das características do time adversário ou do que o professor pede. É bacana. É ruim porque todo jogador quer jogar, mas é uma disputa muito saudável- disse o Victor Victor Luís é revelação da base palmeirense e já jogou a Série B pelo Ceará, em 2015, sendo incorporado ao elenco alviverde posteriormente. Ele iniciou a temporada 2020 como titular, mas a competição forte pela vaga na equipe poderá criar a situação ideal para uma negociação entre mineiros e paulistas.