Victor Luís é alvo do Cruzeiro, segundo Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras

O Cruzeiro está interessado na contratação do lateral-esquerdo, do Palmeiras. Quem confirmou a informação foi o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, em entrevista ao site Nosso Palestra.
-O Cruzeiro tem uma boa relação recente com o Palmeiras tendo em vista os empréstimos do Jean e do Angulo. Eles perguntaram sobre o Victor Luis. Eles tem uma ideia de negócio, o empréstimo sem custos, que, por enquanto, preferimos esperar-disse o dirigente. Victor, de 26 anos, já havia sido sondado pelo Atlético-MG, no início do ano, mas o Palmeiras não aceitou fazer negócio. Agora, a Raposa busca reforçar uma posição carente no elenco o os responsáveis pelo futebol do clube, Ricardo Drubscky e o diretor técnico Deivid conversaram com Anderson Barros a respeito do jogador palmeirense. Pai e empresário de Victor, Eraldo Zamblauskas, disse não saber de nada sobre um possível negócio com o time celeste. Victor Luís também falou recentemente ao canal Nosso Palestra e comentou da concorrência no Palmeiras pela titularidade na lateral-esquerda, que anda muito forte. O Verdão conta também para a posição com Matías Viña, Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, e Lucas Esteves, de 19 anos.E MAIS:Zagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinarRogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeLANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19-É ruim para caramba ter muito jogador na posição. Pelo amor de Deus. Mas sabemos que futebol é assim. Somos felizes por sabermos que tem muita qualidade em uma posição. Naturalmente, é bom para o Palmeiras ter diversas opções para poder utilizar, dependendo das características do time adversário ou do que o professor pede. É bacana. É ruim porque todo jogador quer jogar, mas é uma disputa muito saudável- disse o Victor Victor Luís é revelação da base palmeirense e já jogou a Série B pelo Ceará, em 2015, sendo incorporado ao elenco alviverde posteriormente. Ele iniciou a temporada 2020 como titular, mas a competição forte pela vaga na equipe poderá criar a situação ideal para uma negociação entre mineiros e paulistas.
O Cruzeiro quer mais um jogador para a lateral-esquerda, pois os atletas que estão no atual elenco ainda não conquistaram a confiança do torcedor pelas atuações irregulares. João Lucas, Rafael Santos e Patrick Brey são os jogadores disponíveis no atual elenco comandado por Enderson Moreira. E MAIS:Em live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroCruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeGestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Ex-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiro E MAIS: