Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Victor Luís deixa o Botafogo: 'Se dependesse de mim, não teria deixado essa tragédia acontecer'
futebol

Victor Luís deixa o Botafogo: 'Se dependesse de mim, não teria deixado essa tragédia acontecer'

Empréstimo junto ao Palmeiras é encerrado, e lateral-esquerdo não atua mais pelo Alvinegro; em rede social, defensor se despede do clube de General Severiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 16:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 16:37

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Victor Luís não atua mais pelo Botafogo. O empréstimo junto ao Palmeiras foi terminado e o lateral-esquerdo está retornando ao Palmeiras. Assim, o defensor está fora da partida contra o São Paulo, nesta segunda-feira, e diante do Ceará, na próxima quinta-feira, no fechamento do Campeonato Brasileiro.
Com um dos maiores salários do elenco, o camisa 6 não permanecerá no Botafogo, que, por disputar a Série B na próxima temporada, fará uma contenção de gastos. Ele retorna ao Palmeiras, que avaliará seu futuro.
Nas redes sociais, Victor Luís se despediu do Botafogo e lamentou a situação pela qual deixa o clube, fazendo um pedido para que os torcedores não abandonem a instituição em um momento difícil.CONFIRA A MENSAGEM DE VICTOR LUÍS:
"Alvinegros, chegou a hora de me despedir desse clube que faz parte da minha história. Informo que o período do meu empréstimo acabou e não atuarei mais pelo Botafogo. Foi uma temporada muito difícil e para mim também não poderia ser diferente.
Apesar de um ano complicado, o orgulho de vestir essa camisa sempre foi gigante. Deixei de lado várias propostas para defender o clube pelo qual sempre terei um carinho enorme. Dei o meu melhor desde o primeiro dia e joguei no sacrifício por muitas vezes após uma operação de apendicite e desgaste muscular. Se dependesse exclusivamente de mim, não teria deixado essa tragédia acontecer com este clube glorioso e centenário. Comprometimento nunca faltou da minha parte. Jamais desrespeitei ou desmereci essa instituição.
Desejo que o Botafogo volte a ser o clube que eu conheci lá atrás e para isso depende de muitas mudanças. De pessoas comprometidas que conheçam e amem o Clube! Eu tenho fé de que isso vai acontecer e que o Glorioso possa estar na elite novamente que é o lugar que o clube pertence! O Botafogo é imenso, não deixem de amar e de apoiar essa instituição por erros de terceiros! Hoje eu estou indo, sabendo que não cumpri minha missão com vocês e peço perdão, mas o clube é maior que qualquer um que sai ou fica. Obrigado pelo carinho de sempre, alvinegros!"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados