Victor Luís comemora retorno ao Botafogo: 'Me sinto em casa aqui'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A felicidade marcou a apresentação de Victor Luís. O lateral-esquerdo vestiu a camisa do Botafogo pela primeira vez desde o retorno ao clube nesta quinta-feira. Em entrevista coletiva realizada de forma virtual, na "BotafogoTV", o defensor destacou a alegria na volta ao Glorioso, equipe que havia defendido em 2016 e 2017, também por empréstimo junto ao Palmeiras.

- Queria estar mostrando meu sorriso vestindo essa camisa (risos). É com uma alegria imensa que eu estou retornando. Sempre falei com minha família que o que eu comecei aqui eu sabia que não tinha terminado. Que possa ser um ano de muitas conquistas e que possamos estar juntos nas dificuldades também. Só tenho coisas boas para falar do clube, sempre fui bem acolhido. Espero que dê tudo certo e agradeço a confiança depositada em mim - afirmou.

Victor Luís afirmou que a identificação com o Botafogo pesou para o retorno ao clube de General Severiano. O lateral-esquerdo elogiou o planejamento mostrado pela diretoria e comissão técnica do Glorioso.- Sou um cara muito competitivo, que adora vencer. Me sinto em casa aqui e, se tivesse que ir para algum clube no Brasil, seria o Botafogo. Foi me apresentado um projeto muito bom, o grupo é competitivo, sinto que temos grandes objetivos e vamos poder mostrar isso durante os campeonatos. O que me fez voltar foi a vontade de terminar o que comecei em 2016 e 2017 e conseguir conquistas - completou.

Praticamente três anos afastado do Estádio Nilton Santos, Victor Luís volta mais experiente para o Botafogo. O lateral-esquerdo, contudo, garante que a vontade dentro de campo, qualidade que ficou marcada entre os torcedores, não diminuiu.