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Victor Cuesta lamenta empate do Botafogo: 'Precisamos nos impor'

Zagueiro diz compreender as vaias da torcida, pede mais um voto de confiança e afirma que o time que está sendo montado precisa dar uma resposta mais rápido ...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 14:56
O zagueiro Victor Cuesta lamentou o empate do Botafogo com o Juventude, neste domingo, no Nilton Santos. Para o jogador, o time não colocou em prática o que foi treinador durante a semana.
- Não foi o resultado que nós queríamos, ainda mais diante do nosso torcedor que lotou o estádio. Infelizmente não conseguimos fazer o que a gente treinou, mas agora é continuar trabalhando e ajustar algumas coisas para conquistar o resultado fora de casa - afirmou Victor Cuesta, que completou.
- Não conseguimos dar velocidade ao nosso jogo, ser um time intenso como vínhamos sendo, mas vamos trabalhar e continuar. A caminhada é longa e só está começando. Tem muitos jogadores novos, estamos nos conhecendo, mas não é desculpa. Temos que fazer o dever de casa.
Por ter jogado muitos anos no Internacional, Victor Cuesta conhece bem a equipe do Juventude e sabia que o adversário jogaria de forma defensiva. O zagueiro afirmou que faltou ao Botafogo se impor mais dentro de campo para sair com a vitória.
- Nós sabíamos o que iríamos encontrar. Um time fechado, que joga pela segunda bola, mas faz parte do futebol. Não conseguimos desenvolver o nosso jogo para incomodá-los. Time grande, jogadores de qualidade, estão montando um grande elenco, então temos que nos impor mais.
Sobre as vaias, o argentino pediu um voto de confiança ao torcedor e concordou que o Botafogo precisa dar uma resposta.
- Continuem acreditando. Quero agradecer por ter lotado o estádio mais uma vez. É o começo de trabalho, mas precisamos agir rápido.
Em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo soma cinco pontos, com uma vitória (Ceará), dois empates (Atlético-GO e Juventude) e uma derrota (Corinthians). No próximo domingo, o Glorioso tem o clássico com o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.
Crédito: VictorCuestaentendequeoBotafogopoderendermaisdoquejogoucontraoJuventude(Foto:VítorSilva/Botafogo

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