Victor Cuesta celebra acerto com o Botafogo e revela bastidores de transferência: 'Nem tive dúvida'

Na última terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação de Victor Cuesta, que chegou por empréstimo junto ao Internacional. Em seu primeiro dia de treinos com a camisa alvinegra, o zagueiro revelou os bastidores de sua transferência e falou sobre o sentimento de estar na nova casa. O argentino afirmou que não teve dúvidas para aceitar a proposta de General Severiano, e disse que se interessou pelo projeto de reconstrução do clube. Ele também pediu paciência aos torcedores, para que o elenco possa se entrosar com tranquilidade. - Quando o convite chegou nem tive dúvida. Me falaram sobre o projeto, e gostei muito da ideia. Espero poder retribuir dentro de campo tudo que essa força que o Botafogo me deu. É um momento de reconstrução. Contamos com o apoio da torcida e paciência para que a gente possa desenvolver esse projeto da melhor maneira - disse. Embora atue na defesa, Cuesta é conhecido por auxiliar na transição ofensiva e encontrar oportunidades para os companheiros finalizarem. O zagueiro falou sobre essa característica e disse que espera contribuir para a nova fase do Botafogo.
- Eu gosto de construir o jogo. Obviamente que, sendo zagueiro, primeiro tenho que defender, mas gosto de ter a bola e achar passes entre linhas. Espero ajudar o time e esse grande clube. Por fim, o defensor explicou a origem do seu apelido, 'El Patrón'. Ele ainda brincou, dizendo que espera poder ser o patrão no Estádio Nilton Santos.
- Acho que pelo estilo de jogo começaram a me chamar de 'El Patrón'. Espero poder ser esse patrão aqui no mais Glorioso. Queria agradecer a toda torcida alvinegra por todo o apoio desde que cheguei no Rio. Espero poder retribuir esse carinho dentro de campo. Conto com vocês - finalizou.