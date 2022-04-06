Victor Cuesta aceita mudança para o Botafogo, e clube tenta acordo com o Internacional

O Botafogo deu o primeiro passo para ter Victor Cuesta, mas ainda não mexeu a segunda perna. O zagueiro deu sinal verde pela possível mudança ao Rio de Janeiro, mas o Alvinegro ainda não chegou a um acordo com o Internacional, clube do zagueiro.
O Glorioso tem interesse em Cuesta e enviou uma proposta ao Colorado na última segunda-feira. A intenção dos cariocas é um empréstimo sem custos até o fim de 2022 arcando todos os salários. O argentino já aceitou atuar no Botafogo, mas ainda há indefinição com o clube gaúcho.
O Internacional, contudo, quer um retorno financeiro para a liberação do zagueiro. O Alvinegro não esconde que não quer dar dinheiro pelo empréstimo de um jogador que já tem 33 anos e perdeu status de titular.
Há o impasse e os clubes tentam resolver os detalhes. O fato é que a janela fecha em seis dias e o Botafogo está no mercado em busca de um zagueiro canhoto, característica que nenhum dos defensores do elenco possui. O ponteiro está passando e o Alvinegro corre contra o tempo.
Victor Cuesta perdeu espaço no Colorado e sequer foi relacionado para a estreia da equipe na Copa Sul-Americana contra o 9 de Octubre-EQU nesta quarta-feira.