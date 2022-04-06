Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Victor Cuesta aceita mudança para o Botafogo, e clube tenta acordo com o Internacional
Victor Cuesta aceita mudança para o Botafogo, e clube tenta acordo com o Internacional

Zagueiro dá sinal verde para mudança de clube, mas Botafogo ainda não se entendeu com o Internacional por empréstimo do argentino...
LanceNet

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 20:54

O Botafogo deu o primeiro passo para ter Victor Cuesta, mas ainda não mexeu a segunda perna. O zagueiro deu sinal verde pela possível mudança ao Rio de Janeiro, mas o Alvinegro ainda não chegou a um acordo com o Internacional, clube do zagueiro.
O Glorioso tem interesse em Cuesta e enviou uma proposta ao Colorado na última segunda-feira. A intenção dos cariocas é um empréstimo sem custos até o fim de 2022 arcando todos os salários. O argentino já aceitou atuar no Botafogo, mas ainda há indefinição com o clube gaúcho.
O Internacional, contudo, quer um retorno financeiro para a liberação do zagueiro. O Alvinegro não esconde que não quer dar dinheiro pelo empréstimo de um jogador que já tem 33 anos e perdeu status de titular.
Há o impasse e os clubes tentam resolver os detalhes. O fato é que a janela fecha em seis dias e o Botafogo está no mercado em busca de um zagueiro canhoto, característica que nenhum dos defensores do elenco possui. O ponteiro está passando e o Alvinegro corre contra o tempo.
Victor Cuesta perdeu espaço no Colorado e sequer foi relacionado para a estreia da equipe na Copa Sul-Americana contra o 9 de Octubre-EQU nesta quarta-feira.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados