Vice-presidente, sobre não marcação de possível pênalti para o Botafogo: 'Nos tiraram pontos no apito'

O vice-presidente geral do Botafogo não ficou contente com a não marcação de um possível pênalti para o Alvinegro Carioca no jogo a última quinta-feira, contra o Operário. Pelas redes sociais, Vinícius Assumpção admitiu que o time não teve uma boa atuação, mas afirmou que pontos foram tirados do Glorioso "no apito".

> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no gol e recebe a menor nota do Botafogo - Verdade que o time não fez uma boa apresentação. Mais uma vez nos tiraram pontos no apito. Até quando, CBF? Agora é manter a cabeça em pé, apoio ao time e partimos na busca pelos três pontos no domingo - publicou. A jogada ocorreu nos acréscimos do segundo tempo. Aos 47 minutos, Felipe Ferreira cruzou bola na área na segunda trave para Gilvan, que conseguiu o cabeceio. No entanto, a bola desviou no braço do lateral-esquerdo Fabiano, do Operário. A arbitragem, contudo, não assinalou o possível pênalti que poderia ter dado o empate ao Alvinegro Carioca, no Estádio Germano Krüger.