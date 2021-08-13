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  • Vice-presidente, sobre não marcação de possível pênalti para o Botafogo: 'Nos tiraram pontos no apito'
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Vice-presidente, sobre não marcação de possível pênalti para o Botafogo: 'Nos tiraram pontos no apito'

Já nos acréscimos do jogo válido pela 17ª rodada da Série B, Gilvan cabeceou de dentro da área uma bola que bateu no braço de Fabiano, do Operário; árbitro não marcou o pênalti...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:44

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 14:44
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O vice-presidente geral do Botafogo não ficou contente com a não marcação de um possível pênalti para o Alvinegro Carioca no jogo a última quinta-feira, contra o Operário. Pelas redes sociais, Vinícius Assumpção admitiu que o time não teve uma boa atuação, mas afirmou que pontos foram tirados do Glorioso "no apito".
> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no gol e recebe a menor nota do Botafogo - Verdade que o time não fez uma boa apresentação. Mais uma vez nos tiraram pontos no apito. Até quando, CBF? Agora é manter a cabeça em pé, apoio ao time e partimos na busca pelos três pontos no domingo - publicou. A jogada ocorreu nos acréscimos do segundo tempo. Aos 47 minutos, Felipe Ferreira cruzou bola na área na segunda trave para Gilvan, que conseguiu o cabeceio. No entanto, a bola desviou no braço do lateral-esquerdo Fabiano, do Operário. A arbitragem, contudo, não assinalou o possível pênalti que poderia ter dado o empate ao Alvinegro Carioca, no Estádio Germano Krüger.
> Veja a tabela da Série B
Agora, o Botafogo volta as atenções para o Brasil de Pelotas. Com a provável volta de Chay, as equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 18h15, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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