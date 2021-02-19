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Vice-presidente do Inter faz comentário ácido sobre arbitragem diante do Flamengo

Falando com a 'Rádio Grenal', João Patrício Hermann foi taxativo: 'Espero que o juiz não nos atrapalhe'...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 10:40

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:40

O clima no entorno da partida entre Flamengo e Internacional no próximo domingo (21) que pode sacramentar o campeão do Brasileirão em caso de vitória do Colorado tem se mostrado bastante quente. Principalmente, no que se refere a declarações de dirigentes de ambos os lados.>É reta final! O que cada clube ainda pode conquistar no BrasileirãoDessa vez, quem fez uma pontuação ácida sobre a arbitragem do compromisso marcado para às 16h (de Brasília) no Maracanã foi o vice-presidente do Inter, João Patricio Herrmann, em entrevista que deu para a 'Rádio Grenal'.
Segundo ele, existe a preocupação de que não haja interferência negativa de quem estará no apito como, em sua avaliação, ocorreu na partida onde o Internacional bateu o Vasco por 2 a 0 em São Januário.
Além disso, Herrmann também preferiu transferir a responsabilidade de decidir sobre a escalação ou não de Rodinei (algo que pode render o pagamento de uma multa no valor de R$ 1 milhão) para a comissão técnica capitaneada por Abel Braga. Entretanto, sem deixar de fazer a ressalva de que o valor é considerável:
- Espero que o juiz não nos atrapalhe, que ele não seja um caos como foi contra o Vasco. Tenho certeza que 11 contra 11, temos toda a condição de voltar do Maracanã com os três pontos.
- Vai ficar por parte da comissão técnica essa decisão. É um valor expressivo, um valor que faz falta pra qualquer um. O Inter vai avaliar essa situação (do Rodinei). É uma situação que passa por dentro do vestiário também, temos atletas em condições de jogar - completou o vice-presidente do Inter.
A arbitragem do próximo jogo do Colorado será de responsabilidade de Raphel Claus (FIFA-SP), assistido por Marcelo Van Gasse e Neusa Inês Back, ambos também do quadro da FIFA vindos de São Paulo. O comando da cabine do VAR será de responsabilidade de Rodrigo Guarizo do Amaral (CBF-SP).Vice-presidente do Inter não poupou a arbitragem da "decisão" no Maracanã (Divulgação/Internacional)

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