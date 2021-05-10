Vice-presidente do Flamengo celebra acerto com a Havan: 'Mais uma importante parceira'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira, o acordo de patrocínio com a Havan, empresa do setor varejista (veja mais). A marca ocupará o espaço das mangas na camisa rubro-negra até o fim de 2021. O contrato ainda tem que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, mas foi celebrado por Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do clube.

+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube- A Havan, por sua rede de quase 160 lojas em todo o Brasil e sua grande competência comercial, será mais uma importante parceira. Estamos muito felizes em termos fechado este acordo. É mais uma empresa de sucesso que se une ao Flamengo. Agora vamos aguardar a aprovação do contrato pelos conselheiros do clube para podermos dar início aos trabalhos.

O acordo também foi celebrado pelo gerente de Novos Negócios da Havan, Lucas Hang.

- A Havan sempre acreditou e apoiou o esporte. Tradicionalmente, nós somos apaixonados por futebol. Estamos muito felizes em nos unirmos ao clube e à Nação Rubro-Negra. Assim como o Flamengo, a Havan tem uma relação especial de amor com os clientes, que, carinhosamente, chamamos de fãs. Com toda certeza, é a união de um grande clube com uma grande empresa. Será uma parceria vitoriosa!

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Atualmente, o uniforme do Flamengo conta com os seguintes patrocinadores: Mercado Livre (costas, acima do nome), Total (costas, abaixo do número), BRB (frente, faixa central), Sportbet (frente, ombro) e Moss (meiões). No espaço das mangas, o clube vinha estampando marcas da FlaTV e do programa "Nação".

Dentre os citados, as parcerias com Moss e Mercado Livre também foram acertadas em 2021, que, somado ao patrocínio da Havan, impulsionarão o Flamengo a alcançar os valores orçados para a temporada com patrocínios.

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