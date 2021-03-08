Vice-presidente do Botafogo reclama que Fantástico, da Globo, não mostrou gols de vitória: 'Tira a visibilidade'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Apesar da goleada do Botafogo, nem tudo são flores. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, ficou na bronca com o Fantástico, programa da "Rede Globo", por não mostrar os gols da vitória do Glorioso sobre o Resende, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.

O dirigente comparou com o duelo do Atlético-MG, que acabou em um horário similar ao do Botafogo, mas teve os gols mostrados. Vinícius afirmou que isto é ruim em termos comerciais.

- O Programa Fantástico da Rede Globo não passou os gols da vitória do Botafogo, apenas anunciou a vitória. Não tem desculpas, afinal o jogo do Atlético-MG que acabou após, os gols foram transmitidos. Isto tira visibilidade de nossos patrocinadores e do clube. Só para registro! - escreveu em uma rede social.