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Vice-presidente do Botafogo reclama que Fantástico, da Globo, não mostrou gols de vitória: 'Tira a visibilidade'

Em rede social, Vinícius Assumpção ficou na bronca que programa da "Rede Globo" não mostrou gols do Alvinegro no triunfo sobre o Resende, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 23:17

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 23:17
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Apesar da goleada do Botafogo, nem tudo são flores. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, ficou na bronca com o Fantástico, programa da "Rede Globo", por não mostrar os gols da vitória do Glorioso sobre o Resende, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.
O dirigente comparou com o duelo do Atlético-MG, que acabou em um horário similar ao do Botafogo, mas teve os gols mostrados. Vinícius afirmou que isto é ruim em termos comerciais.
- O Programa Fantástico da Rede Globo não passou os gols da vitória do Botafogo, apenas anunciou a vitória. Não tem desculpas, afinal o jogo do Atlético-MG que acabou após, os gols foram transmitidos. Isto tira visibilidade de nossos patrocinadores e do clube. Só para registro! - escreveu em uma rede social.
Vale ressaltar que a Rede Globo não possui os direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2021, adquiridos pela Record. Mesmo assim, a emissora pode mostrar os lances das partidas.

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