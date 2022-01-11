Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vice-presidente do Botafogo propõe campanha à torcida no dia da votação do Conselho pela SAF
futebol

Vice-presidente do Botafogo propõe campanha à torcida no dia da votação do Conselho pela SAF

Votação do Conselho Deliberativo pela aprovação da venda de 90% da SAF a John Textor acontecerá nesta quinta-feira
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:58

O vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção, em sua rede social, propôs uma campanha para a torcida alvinegra no dia da votação do Conselho Deliberativo pela venda da SAF para John Textor, que acontece nesta quinta-feira. O vice-presidente sugeriu que os torcedores coloquem em suas janelas algo para simbolizar o apoio à oferta do grupo americano.> Ao L!, especialista exalta perspicácia de John Textor ao traçar planos para investir no Botafogo
- Que tal na quinta-feira, dia de votação no Conselho Deliberativo, todos os alvinegros colocarem em suas janelas, uma bandeira, camisa ou qualquer apetrecho do BOTAFOGO para simbolizar seu apoio ao processo de profissionalização? #Botafogo - escreveu o vice-presidente em sua rede social.
Botafogo e John Textor já assinaram a oferta vinculante para compra de 90% da SAF ao grupo americano Eagle Holding. Nesta quinta-feira, será realizada uma votação do Conselho Deliberativo para aprovação da venda e do investimento de R$ 400 milhões no clube.
Na sexta-feira ocorrerá a Assembleia Geral em General Severiano, para votação dos associados. Após o aval, o Botafogo receberá R$ 50 milhões na semana seguinte. Depois disso, Textor e a diretoria terão mais dois meses para amarrar os detalhes finais e, enfim, assinar o contrato que dará o controle do futebol alvinegro ao americano pelos próximos 30 anos.
Crédito: ViniciusAssumpção,vice-presidentedoBotafogosugerecampanhadatorcidaemapoioavendadaSAF(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados