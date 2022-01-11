Vice-presidente do Botafogo propõe campanha à torcida no dia da votação do Conselho pela SAF

O vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção, em sua rede social, propôs uma campanha para a torcida alvinegra no dia da votação do Conselho Deliberativo pela venda da SAF para John Textor, que acontece nesta quinta-feira. O vice-presidente sugeriu que os torcedores coloquem em suas janelas algo para simbolizar o apoio à oferta do grupo americano.> Ao L!, especialista exalta perspicácia de John Textor ao traçar planos para investir no Botafogo

- Que tal na quinta-feira, dia de votação no Conselho Deliberativo, todos os alvinegros colocarem em suas janelas, uma bandeira, camisa ou qualquer apetrecho do BOTAFOGO para simbolizar seu apoio ao processo de profissionalização? #Botafogo - escreveu o vice-presidente em sua rede social.

Botafogo e John Textor já assinaram a oferta vinculante para compra de 90% da SAF ao grupo americano Eagle Holding. Nesta quinta-feira, será realizada uma votação do Conselho Deliberativo para aprovação da venda e do investimento de R$ 400 milhões no clube.

Na sexta-feira ocorrerá a Assembleia Geral em General Severiano, para votação dos associados. Após o aval, o Botafogo receberá R$ 50 milhões na semana seguinte. Depois disso, Textor e a diretoria terão mais dois meses para amarrar os detalhes finais e, enfim, assinar o contrato que dará o controle do futebol alvinegro ao americano pelos próximos 30 anos.