Vice-Presidente de Marketing do Internacional comemora engajamento da torcida

Segundo levantamento feito pela empresa 'Samba Digital' no que se refere aos clubes que apresentaram maior engajamento no futebol brasileiro entre os dias 16 a 22 de março deste ano, o Internacional está entre os dez perfis de maior visitação no Facebook e também no TikTok.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Enquanto na primeira rede social citada o clube teve 134 mil interações, ocupando a 10ª posição do ranking, o colorado é o sexto colocado em interações no período citado no TikTok, totalizando 76 mil.

Segundo relatou o Vice-Presidente de Marketing do clube, Jorge Avancini, o impacto dos números apresentados pode ser notado tanto no alcance de ações como também em elementos mais palpáveis como, por exemplo, potencializar a venda de produtos oficiais do colorado.

- Os números são o reflexo de um método correto de comunicação virtual. Procuramos nos conectar com os sócios e a torcida como um todo, utilizando as redes sociais para mantê-los próximos do dia a dia do clube. Nós trabalhamos esses dados a nosso favor e conseguimos captar três novos parceiros, Americanas, Betsul e Socios.com. Também estimulamos o engajamento dos sócios em nossas ações, como no leilão das camisetas do Gre-Nal 434 e da luta contra o racismo - indicou Avancini, agregando:

- Os números de venda de camisas aumentaram, carro chefe da coleção desenvolvida pela Adidas, gerando um crescimento próximo a 30% no período de um ano.