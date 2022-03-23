Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vice-Presidente de Marketing do Internacional comemora engajamento da torcida

Clube notou crescimento substancial em elementos práticos como, por exemplo, a venda de camisas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 15:31

Publicado em 23 de Março de 2022 às 15:31

Segundo levantamento feito pela empresa 'Samba Digital' no que se refere aos clubes que apresentaram maior engajamento no futebol brasileiro entre os dias 16 a 22 de março deste ano, o Internacional está entre os dez perfis de maior visitação no Facebook e também no TikTok.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Enquanto na primeira rede social citada o clube teve 134 mil interações, ocupando a 10ª posição do ranking, o colorado é o sexto colocado em interações no período citado no TikTok, totalizando 76 mil.
Segundo relatou o Vice-Presidente de Marketing do clube, Jorge Avancini, o impacto dos números apresentados pode ser notado tanto no alcance de ações como também em elementos mais palpáveis como, por exemplo, potencializar a venda de produtos oficiais do colorado.
- Os números são o reflexo de um método correto de comunicação virtual. Procuramos nos conectar com os sócios e a torcida como um todo, utilizando as redes sociais para mantê-los próximos do dia a dia do clube. Nós trabalhamos esses dados a nosso favor e conseguimos captar três novos parceiros, Americanas, Betsul e Socios.com. Também estimulamos o engajamento dos sócios em nossas ações, como no leilão das camisetas do Gre-Nal 434 e da luta contra o racismo - indicou Avancini, agregando:
- Os números de venda de camisas aumentaram, carro chefe da coleção desenvolvida pela Adidas, gerando um crescimento próximo a 30% no período de um ano.
Crédito: Reprodução/FacebookJorgeAvancini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados