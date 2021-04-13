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Vice do Vasco eleva o tom das críticas à Ferj por adiamento do clássico: 'É inacreditável a subserviência'

Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente geral do Cruz-Maltino, entende como favorecimento ao Flamengo a mudança de quarta para quinta-feira na data do jogo...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:58
Crédito: Carlos Roberto Osório é um dos dirigentes que mais representa o clube externamente (Reprodução
A insatisfação do Vasco é grande. Além de uma nota oficial, o clube se manifestou também por meio do primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, após o adiamento do Clássico dos Milhões desta quarta para quinta-feira. Em entrevista ao canal "Portão 9", o dirigente elevou o tom das acusações de favorecimento ao Flamengo.- O que se passou foi um absurdo, um desrespeito ao Vasco e ao Campeonato Carioca. Iniciamos o dia (segunda-feira) com a Federação Carioca mandando a tabela, tudo confirmado direitinho. Na parte da tarde, as áreas técnicas de Vasco, Federação e Flamengo discutiram do jogo na quarta. Por volta de 17h, estávamos no meio da nossa reunião de diretoria e veio a informação de que a Ferj decidiu unilateralmente, sem consultar o Vasco, mudar o jogo de quarta para quinta - criticou, antes de prosseguir com duras críticas:
- É inacreditável a subserviência que se tem na Federação Carioca aos desejos do nosso rival. Isso é inaceitável. Ninguém falou nada. Soltamos uma nota dura de repúdio. Vamos ver como esse barco vai correr agora - afirmou Osório.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A partida estava prevista para esta quarta-feira, mas foi adiada em um dia. Atendeu-se, assim, a um pedido da diretoria do clube rubro-negro.

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