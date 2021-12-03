Vice do Grêmio dá nova declaração polêmica antes de jogo contra o Corinthians

Denis Abrahão é a principal voz do departamento de futebol do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro e tem dado declarações polêmicas.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

A última ocorreu na noite da última quinta-feira. De olho no duelo contra o Corinthians, o vice do Tricolor cogitou que alguns corintianos irão torcer contra o próprio time para prejudicar o rival São Paulo, que voltou a flertar com a queda.

‘O Corinthians é um clube centenário, campeão do mundo, tem uma das maiores torcidas do mundo, que não duvido que torça para o Grêmio no domingo’, afirmou na coletiva.

Com 39 pontos, o Grêmio será rebaixado em caso de revés na Neo Química Arena no próximo domingo.

Derrota

No primeiro encontro dos clubes, que ocorreu em Porto Alegre, o Grêmio foi superado pelo Timão por 1 a 0.