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futebol

Vice do Grêmio dá nova declaração polêmica antes de jogo contra o Corinthians

Denis Abrahão cogitou que a rivalidade com o São Paulo fale mais alto e a torcida do Timão vibre contra o próprio time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:52

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:52

Denis Abrahão é a principal voz do departamento de futebol do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro e tem dado declarações polêmicas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A última ocorreu na noite da última quinta-feira. De olho no duelo contra o Corinthians, o vice do Tricolor cogitou que alguns corintianos irão torcer contra o próprio time para prejudicar o rival São Paulo, que voltou a flertar com a queda.
‘O Corinthians é um clube centenário, campeão do mundo, tem uma das maiores torcidas do mundo, que não duvido que torça para o Grêmio no domingo’, afirmou na coletiva.
Com 39 pontos, o Grêmio será rebaixado em caso de revés na Neo Química Arena no próximo domingo.
Derrota
No primeiro encontro dos clubes, que ocorreu em Porto Alegre, o Grêmio foi superado pelo Timão por 1 a 0.
Crédito: DenisAbrahãotemaparecidoporcontadasfalaspolêmicas(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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