Vice da Sul-Americana, Bragantino faturou R$ 27 milhões em premiação

O título da Copa Sul-Americana não veio para o Red Bull Bragantino. Em Montevidéu, o Massa Bruta foi superado pelo Athletico por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

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Apesar de não levar o caneco, o time do interior paulista teve a parte financeira como lado positivo, já que faturou um bom dinheiro ao longo da campanha.

No total, com as premiações por classificações na fase de grupos e mata-mata, o Bragantino embolsou R$ 27 milhões.

O dinheiro certamente irá ajudar o clube a investir mais em contratações e deixar um time competitivo para jogar a próxima temporada.