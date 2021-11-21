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futebol

Vice da Sul-Americana, Bragantino faturou R$ 27 milhões em premiação

Massa Bruta conseguiu arrecadar um ótimo dinheiro para investir no time em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:11

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:11

O título da Copa Sul-Americana não veio para o Red Bull Bragantino. Em Montevidéu, o Massa Bruta foi superado pelo Athletico por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de não levar o caneco, o time do interior paulista teve a parte financeira como lado positivo, já que faturou um bom dinheiro ao longo da campanha.
No total, com as premiações por classificações na fase de grupos e mata-mata, o Bragantino embolsou R$ 27 milhões.
O dinheiro certamente irá ajudar o clube a investir mais em contratações e deixar um time competitivo para jogar a próxima temporada.
Crédito: Foto:Divulgação/ConmebolSudamericana

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