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Via redes sociais, Matheus Dias exalta estreia como profissional pelo Internacional

"Mais um sonho de criança realizado", mencionou na postagem o meio-campista de apenas 19 anos de idade...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 13:29
Atuando com um time reserva, o Internacional ficou no empate sem gols contra o São Luiz na noite da última quarta-feira (2) em confronto que foi válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Com sete pontos conquistados, o Colorado divide a liderança do estadual com seu arquirrival, o Grêmio.>Simule os próximos resultados do Inter pelo Gauchão!Apesar do resultado não ter sido o esperado pela torcida e pelo grupo, a partida marcou a estreia do volante Matheus Dias como profissional. Contratado via empréstimo junto a Tombense em 2021, o jovem de apenas 19 anos foi um dos grandes nomes na conquista da tríplice coroa no ano passado, marcando gol nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Palmeiras e também na grande final do torneio, no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi. Não à toa, nas redes socias, o volante se pronunciou falando sobre a realização de um sonho em estrear profissionalmente. Com 1,87 cm de altura, Matheus Dias chamou a atenção no ano passado pela imposição física e controle do meio-campo. Foi integrado ao profissional do Colorado após a conquista da Supercopa do Brasil e já iniciou a pré-temporada junto com o grupo comandado por Alexander Medina.
Já de volta à Porto Alegre, o elenco do Internacional se prepara para o confronto diante do Ypiranga, que acontece às 16h30 (de Brasília) do próximo sábado (5), no Estádio Colosso da Lagoa.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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