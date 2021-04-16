'Vi nos olhos dos nossos atletas antes do jogo que a noite era nossa', diz Jorge Salgado, presidente do Vasco

Crédito: O Vasco venceu o seu primeiro clássico sob sua gestão do presidente Jorge Salgado(Rafael Ribeiro / Vasco

A noite para o Vasco foi mágica! O Gigante da Colina jogou bem e derrotou o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, com direito a comemoração relembrando a dança de Edmundo no duelo pelo Campeonato Brasileiro de 1997. Com a vitória, o clube quebrou um longo jejum de 17 partidas sem vencer o rival e segue vivo na disputa do Carioca. Em sua página no Twitter, o presidente Jorge Salgado enalteceu o espírito da equipe e agradeceu pelo empenho.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Torcida Vascaína, bom dia! Quero dividir com vocês o sentimento q vivemos ontem no Maracanã. Vasco com espírito de Vasco, vencendo como Vasco! Vi nos olhos dos nossos atletas antes do jogo q a noite era nossa - disse o mandatário, que completou:

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- Em nome dos milhões de corações felizes espalhados pelo mundo quero agradecer a todo Departamento de Futebol pelo trabalho e dedicação. Planejamento e estratégia montada no detalhe, para vencer. Ao Pássaro, Marcelo Cabo e comissão técnica o nosso muito obrigado -

Empossado desde o dia 25 de janeiro, o Vasco venceu o seu primeiro clássico sob sua gestão. Com o triunfo, a equipe chegou a 13 pontos e se aproximou do G4 do Campeonato Carioca. A diferença para o Fluminense, última equipe entre os quatro primeiros é de três pontos restando apenas duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.

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Com isso, o time terá de vencer Boavista e Resende, e torcer por tropeços do Tricolor das Laranjeiras ou da Portuguesa para tentar garantir uma vaga nas semifinais da competição estadual. Apesar disso, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu o comando do Gigante da Colina.

Por fim, Jorge Salgado agradeceu também os jogadores pelo trabalho que tem feito na reconstrução da equipe, que irá disputar pela quarta vez em sua história a Série B, do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time em construção, Cabo já definiu sua espinha dorsal e repetiu a mesma escalação utilizada na vitória sobre o Tombense.