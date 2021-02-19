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Veteranos destacam papel dos garotos do Santos no clássico

Marcos Leonardo brilhou mais uma vez, marcando o único gol do jogo. Peixe utilizou na partida contra o Corinthians diversos Meninos da Vila...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 14:24

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:24

Crédito: Twitter/Santos FC
A vitória do Santos diante do Corinthians na última quarta-feira teve a marca dos Meninos da Vila. Foram cinco entre os titulares e o mais jovem deles, Marcos Leonardo, fez o gol da vitória.O mais experiente, o capitão Alison, destacou a importância do resultado e dos garotos, lembrando também de Ivonei e Sandry."Vitória importante demais. Não é fácil perder uma final de Libertadores e ter que reerguer. A gente foi e está sendo guerreiro. Gosto de frisar a importância dessa molecada. A gente segue no nosso objetivo, que é a classificação para a Libertadores", disse Alison, em vídeo dos bastidores do jogo.Outro nome experiente do grupo, Pará também falou sobre o assunto para a Santos TV. O lateral foi na mesma linha de Alison, lembrando que a garotada aproveitou a oportunidade.
"Vitória no clássico é sempre importante. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, confronto direto em busca da Libertadores. Nossa equipe está de parabéns. Essa molecada teve a oportunidade de demonstrar seu valor. Esperamos fazer outros dois grandes jogos".
O Santos tenta garantir a sua vaga na próxima Libertadores já no próximo domingo, quando recebe o Fluminense. A partida será às 18h15, na Vila Belmiro.

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