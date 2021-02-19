Veteranos destacam papel dos garotos do Santos no clássico

A vitória do Santos diante do Corinthians na última quarta-feira teve a marca dos Meninos da Vila. Foram cinco entre os titulares e o mais jovem deles, Marcos Leonardo, fez o gol da vitória.O mais experiente, o capitão Alison, destacou a importância do resultado e dos garotos, lembrando também de Ivonei e Sandry."Vitória importante demais. Não é fácil perder uma final de Libertadores e ter que reerguer. A gente foi e está sendo guerreiro. Gosto de frisar a importância dessa molecada. A gente segue no nosso objetivo, que é a classificação para a Libertadores", disse Alison, em vídeo dos bastidores do jogo.Outro nome experiente do grupo, Pará também falou sobre o assunto para a Santos TV. O lateral foi na mesma linha de Alison, lembrando que a garotada aproveitou a oportunidade.