Vestiário do PSG entende que Mbappé irá para o Real Madrid

O vestiário do Paris Saint-Germain entende que Mbappé deve sair para o Real Madrid ainda nesta janela de transferências, segundo o "As". O camisa sete pode nem entrar na lista de relacionados do técnico Mauricio Pochettino para o duelo contra o Reims, neste domingo.O PSG confiava ao longo deste mês de agosto na renovação de contrato do craque com o objetivo de afastar qualquer especulação acerca de sua transferência. No vestiário, o otimismo também reinava, mas os últimos acontecimentos mudaram a visão do clube e do elenco.
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Mbappé segue firme com a ideia de não renovar seu vínculo com o Paris Saint-Germain por conta do desejo de vestir a camisa merengue. O Real Madrid teve uma proposta recusada pela equipe francesa, mas uma nova investida não é descartada nos próximos dias.
A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto e o futuro do camisa sete segue incerto. Em entrevista coletiva na última quarta-feira, Leonardo, diretor esportivo, reiterou a vontade de contar com o atacante por conta do planejamento estruturado para a temporada.