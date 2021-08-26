Vestiário do PSG entende que Mbappé irá para o Real Madrid

O vestiário do Paris Saint-Germain entende que Mbappé deve sair para o Real Madrid ainda nesta janela de transferências, segundo o "As". O camisa sete pode nem entrar na lista de relacionados do técnico Mauricio Pochettino para o duelo contra o Reims, neste domingo.O PSG confiava ao longo deste mês de agosto na renovação de contrato do craque com o objetivo de afastar qualquer especulação acerca de sua transferência. No vestiário, o otimismo também reinava, mas os últimos acontecimentos mudaram a visão do clube e do elenco.